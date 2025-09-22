Esplora tutte le offerte Sky
Seveso esonda a Milano: allagamenti in zona Niguarda

Cronaca

A Milano il Seveso è esondato in zona Niguarda a causa delle intense piogge, con oltre 200 mm caduti sul bacino. La vasca di laminazione di Senago è piena e non riesce a contenere l’acqua. Alti livelli anche del Lambro, con allagamenti in via Vittorini, protetta dalle paratie mobili installate in mattinata

