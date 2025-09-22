Sciopero pro Gaza, studenti dei licei lanciano uova a Roma

Gli studenti dei licei romani hanno lanciato uova e altri oggetti contro la porta dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, denunciando il divieto di parlare del genocidio di Gaza nelle scuole. Tra gli slogan anche minacce contro la direttrice Sabatini. Il corteo si sta spostando in via Cavour verso la Stazione Termini per unirsi agli altri manifestanti