Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli

A Napoli alcuni manifestanti dei sindacati di base hanno occupato per circa venti minuti i binari della Stazione Centrale, provocando forti ritardi nei treni in arrivo e in partenza. Disagi segnalati anche alla Circumvesuviana di Ercolano-Scavi. Un corteo di studenti è raggruppato in piazza Mancini, a pochi passi dalla stazione, mentre un altro, composto da sindacati, studenti e movimenti, è previsto nel pomeriggio nell’area dell’ex Base Nato a Bagnoli, vicino all’istituto Rossini, dove il presidente Mattarella inaugurerà l’anno scolastico