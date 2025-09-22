Esplora tutte le offerte Sky
Sciopero Gaza, 20mila in corteo a Roma Termini

Cronaca

Circa 20 mila persone, tra studenti e altri manifestanti, si sono radunate alla Stazione Termini per lo sciopero del 22 settembre in sostegno della Palestina. La stazione è blindata, con blocchi di staccionate a protezione dei binari. In piazza sventolano bandiere di Usb, Potere al Popolo e associazioni palestinesi. I manifestanti hanno proclamato di voler paralizzare la città, dopo aver bloccato porti e altre stazioni ferroviarie, e si preparano a spostarsi verso i centri nevralgici del traffico di Roma

