SkyTg25, chi odia chi? La puntata del 20 settembre

Ospiti di Alessio Viola sono Serena Mazzini, social media strategist, autrice del libro “Il lato oscuro dei social network”, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, Pierluigi Battista, giornalista e scrittore di "La nuova caccia all’ebreo", e Roberto Arditti, giornalista e autore di "Hard Power, perchè la guerra cambia la storia"

Il nuovo appuntamento con Sky TG25, il talk di approfondimento condotto da Alessio Viola, vede al centro un tema caldo, quello dell'odio. Ospiti della puntata per dialogare sull'argomento sono Serena Mazzini, social media strategist e autrice del libro “Il lato oscuro dei social network”, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it,  Pierluigi Battista, giornalista e scrittore di "La nuova caccia all’ebreo", e Roberto Arditti, giornalista e autore di "Hard Power, perchè la guerra cambia la storia".

