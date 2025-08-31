Health, tumore del seno: a Catania un progetto per la prevenzione

Convinto che intercettare i tumori al seno in fase precoce possa salvare vite e alleggerire il sistema sanitario nazionale, il dottor Alessandro Belvedere – che lavora al Policlinico di Catania come chirurgo d’urgenza e ecografista multidisciplinare - porta i suoi strumenti direttamente nei luoghi della comunità: parrocchie, scuole di quartiere, palestre e ambulatori di prossimità.

La prevenzione come diritto accessibile

Il progetto pilota, presentato in collaborazione con il Comune di Catania, ha coinvolto oltre 1100 donne tra i 18 e gli 88 anni, molte delle quali non avevano mai effettuato uno screening prima d’ora. Il dato è significativo: il 70% delle partecipanti ha aderito per la prima volta grazie all’iniziativa, dimostrando quanto la prevenzione sia ancora lontana da ampie fasce della popolazione.

Screening gratuiti e diagnosi precoci

Durante gli screening sono stati individuati 80 casi sospetti e 10 tumori confermati tramite mammografia. Durante la puntata, la testimonianza forte di Ornella, una giovane mamma che racconta di come stesse benissimo e non avesse alcun sintomo quando, convinta da un’amica, ha deciso di aderire allo screening scoprendo di avere un tumore al seno. Oggi si sta curando, la strada non è semplice, come non lo è mai quando si riceve una diagnosi di cancro, ma sa cosa deve fare e come lo deve fare e questo la spinge a testimoniare l’importanza di sottoporsi a controlli anche quando ci si sente in forma perfetta. Di più, il dottor Belvedere sottolinea come la diagnosi precoce non solo aumenti le possibilità di guarigione, ma rappresenti anche una strategia sostenibile per il sistema sanitario, riducendo i costi di trattamenti complessi e invasivi.

Sanità di prossimità: un modello da replicare

«La sanità deve andare incontro alle persone, non il contrario» , afferma Belvedere. Il suo approccio si basa su un modello di sanità di prossimità che porta i servizi direttamente nei quartieri, superando le barriere economiche, culturali e logistiche. Un modello che, come evidenziato nella puntata, potrebbe essere replicato in altre città italiane. È il motivo per cui ne abbiamo parlato ad Health.