L'Eruzione dell'Etna ripresa da un drone della Forestale

La colata lavica è ben visibile lungo il pendio, ma al momento non vengono segnalate criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture

Il corpo forestale della Regione siciliana con un drone ha girato le immagini che mostrano la nuova frattura aperta il 14 agosto a quota 3000 metri sull'Etna, nella stessa zona già interessata dall'attività eruttiva di febbraio. La colata lavica è ben visibile lungo il pendio, ma al momento non vengono segnalate criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture. Non si è verificata caduta di cenere e l'aeroporto di Catania ha continuato a operare regolarmente.

