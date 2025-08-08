Funerali Simona Cinà, l'omelia del parroco

Ai funerali di Simona Cinà, celebrati nella chiesa Madre di Capaci, il parroco don Giuseppe Salamone ha chiesto di fare chiarezza su quanto accaduto nei minuti prima della morte della giovane, annegata in piscina durante una festa di laurea a Bagheria. Nell’omelia ha definito il dolore della famiglia “grande” per l’irrazionalità e l’innaturalità della perdita di una figlia