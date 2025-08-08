Funerali Simona Cinà, le parole del sindaco di Capaci

Nel giorno dei funerali di Simona Cinà, il sindaco di Capaci Pietro Puccio ha espresso vicinanza alla famiglia, definendo la morte della giovane “un pezzo di futuro” che mancherà al paese. Il sindaco ha spiegato che il lutto cittadino è stato proclamato per unire in silenzio tutta la comunità, ribadendo che Simona resterà viva nella memoria e nell’impegno della città