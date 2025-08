Funerali Jesto, folla a Roma per l'ultimo saluto

Lunedì 5 agosto numerosi fan e artisti della scena rap romana, tra cui Gemitaiz e Lucci, si sono riuniti nella chiesa di Santa Maria in Trastevere per l’ultimo saluto a Justin Yamanouchi, in arte Jesto, morto d’infarto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto a Ponte Milvio, Roma. Il rapper, che avrebbe compiuto 41 anni a novembre, stava lavorando a un concept album e a un nuovo tour