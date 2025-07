Famiglia ebrea aggredita, condanna del mondo politico. VIDEO

Padre e figlio di 6 anni, francesi di religione ebraica, sono stati aggrediti e insultati in un’area di sosta dell'autostrada Milano Laghi perché indossavano la kippah. L'episodio è stato ripreso e pubblicato sui social dallo stesso uomo aggredito. Gli agenti della Digos di Milano indagano sull'accaduto e hanno acquisito le immagini delle telecamere dell'autogrill di Lainate dove padre e figlio sono stati insultati da alcuni presenti. Gli agenti stanno anche raccogliendo testimonianze per consegnare una relazione al procuratore di Milano Marcello Viola che si occupa direttamente dell'inchiesta.

Sdegno del mondo politico

Per il Presidente del Senato Ignazio La Russa l'episodio è "inaccettabile". Il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli parla di un "fatto gravissimo e inquietante", Carlo Calenda di Azione di "razzismo da anni '30" e Pina Picierno del Pd di un "vile aggressione antisemita". Anche la Lega condanna l'episodio: "Mi preoccupano certi germi. Pensavo che la bestia dell'antisemitismo fosse morta il secolo scorso", il commento di Matteo Salvini. Per Roberto Calderoli, la deriva antisemita sta prendendo una "china pericolosa". Per il sindaco Giuseppe Sala "è terribile se basta avere una kippah in testa per farsi aggredire".