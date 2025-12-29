Inaugurazione dell'autostrada A33 Asti Cuneo dopo 34 anni

È stata inaugurata questa mattina, lunedì 29 dicembre, l'autostrada A33 Asti-Cuneo alla presenza del sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e numerose autorità del territorio. L'opera è stata completata dopo 34 anni di attese e 25 di cantieri. Il tratto appena concluso sarà percorribile su un'unica corsia di marcia fino al termine dei lavori che avverrà ad aprile.