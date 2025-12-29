Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inaugurazione dell'autostrada A33 Asti Cuneo dopo 34 anni

Cronaca

È stata inaugurata questa mattina, lunedì 29 dicembre, l'autostrada A33 Asti-Cuneo alla presenza del sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e numerose autorità del territorio. L'opera è stata completata dopo 34 anni di attese e 25 di cantieri. Il tratto appena concluso sarà percorribile su un'unica corsia di marcia fino al termine dei lavori che avverrà ad aprile.

Prossimi video

Inaugurazione dell'autostrada A33 Asti Cuneo dopo 34 anni

Cronaca

Fondi Hamas, domani interrogatorio a Marassi per Hannoun

Cronaca

Donna trovata morta a Milano: Procura indaga per omicidio

Cronaca

Longevità vascolare: mantenere vene e capillari in salute

Cronaca

Sicurezza Milano, Prefetto: reati in calo del 7% nel 2025

Cronaca

Pizzo a un gioielliere, 6 arresti vicino Caserta

Cronaca