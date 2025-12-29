È stata inaugurata questa mattina, lunedì 29 dicembre, l'autostrada A33 Asti-Cuneo alla presenza del sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e numerose autorità del territorio. L'opera è stata completata dopo 34 anni di attese e 25 di cantieri. Il tratto appena concluso sarà percorribile su un'unica corsia di marcia fino al termine dei lavori che avverrà ad aprile.
Prossimi video
Inaugurazione dell'autostrada A33 Asti Cuneo dopo 34 anni
Cronaca
Fondi Hamas, domani interrogatorio a Marassi per Hannoun
Cronaca
Donna trovata morta a Milano: Procura indaga per omicidio
Cronaca
Longevità vascolare: mantenere vene e capillari in salute
Cronaca
Sicurezza Milano, Prefetto: reati in calo del 7% nel 2025
Cronaca
Pizzo a un gioielliere, 6 arresti vicino Caserta
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 29 dicembre 2025 - edizione h.13
Cronaca