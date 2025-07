Napoli, morti tre operai in un cantiere al Vomero

Tre operai sono morti dopo essere caduti da un montacarichi in un cantiere a Napoli. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 9.40 tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero. Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori, tutti cinquantenni e di nazionalità italiana, erano impegnati in lavori di ristrutturazione in un edificio di sette piani, quando è improvvisamente crollato il ponteggio mobile. A causa dell'elevata altezza, intorno ai 20 metri, i tre operai sono morti sul colpo.