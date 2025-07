Nella notte tra 21 e 22 luglio, migliaia di tifosi della Roma hanno celebrato i 98 anni della squadra in una gremita Piazza Navona. Il corteo dei tifosi è poi arrivato a Via degli Uffici del Vicario, prima storica sede del club, tra fumogeni, cori e bandiere. Presenti anche leggende del club come Vincent Candela ed esponenti della società come Federico Balzaretti; cori per Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. L’evento è stato riconosciuto ufficialmente dalla società per la prima volta.