Bologna, incendio a Monte San Pietro: pompieri in azione

Nella giornata di ieri, un vasto incendio ha interessato un’area boscata nella zona di Calderino, nel comune di Monte San Pietro, sulle colline bolognesi. Per contrastare le fiamme sono stati impiegati due elicotteri dei Vigili del fuoco e un velivolo Canadair, che hanno effettuato ripetuti lanci d’acqua per contenere il fronte del fuoco. A terra sono intervenute otto squadre del Corpo Nazionale, con personale proveniente dai Comandi di Bologna, Ravenna e Modena.Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e controllo delle aree percorse dal fuoco, per escludere eventuali riprese dei fronti di fiamma.