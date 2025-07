Geraldine Yadana Sanchez, 34enne peruviana, è stata trovata morta a Macherio, in Brianza, con segni di strangolamento. I principali sospetti ricadono sull’ex compagno, attualmente interrogato dai carabinieri. La donna era arrivata in Italia dal Perù insieme ai due figli, lasciandosi alle spalle una situazione difficile legata proprio all’ex partner. Sono stati i ragazzi a dare l’allarme dopo che la madre non è rientrata a casa