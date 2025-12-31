Sicurezza Milano, Questore: reati in calo ma più devianza giovanile

Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti anche minorenni a Milano, abbiamo parlato della questione sicurezza con il Questore di Milano Bruno Megale facendo un bilancio di fine anno: nel 2025 i dati dicono che i reati sono diminuiti rispetto allo scorso anno in città ma resta la questione dell'insicurezza percepita. L'intervista è di Diletta Giuffrida

"Nel 2025 c'è stato un calo generalizzato dei reati, un po' di tutti i reati tranne qualche piccola eccezione. In particolare c'è stato un calo di quei reati che oggi alimentano maggiormente quella percezione di insicurezza dei cittadini, mi riferisco ai reati a strada, furti, scippi, rapine".

Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti anche minorenni a Milano, abbiamo parlato della questione sicurezza con il Questore di Milano Bruno Megale facendo un bilancio di fine anno: nel 2025 i dati dicono che i reati sono diminuiti rispetto allo scorso anno in città ma resta la questione dell'insicurezza percepita. "L'attività delle forze di polizia, attività di repressione". Facendo un bilancio dell'anno appena trascorso, "il 2025 ha portato a oltre 900 arresti di tutte le forze di polizia in ambito cittadino. Di questi, e stiamo parlando sempre di questi reati di natura predatoria, il 20% circa sono minori, che è un dato oggettivamente preoccupante. Questo dato - ha proseguito il Questore - va analizzato in un fenomeno più generale di devianza giovanile che si è accentuato nel negli ultimi anni. C'è certamente una maggiore aggressività, ci sono tutta una serie di comportamenti antisociali che vanno dal bullismo, che vanno dal volere esaltare le proprie azioni criminali, quindi una sorta di autoesaltazione, specie attraverso attraverso i social, gruppi di 4-5-6, talvolta anche 10 persone, con spray nebolizzanti, con minacce di coltello. Noi ci rendiamo perfettamente conto che c'è questo senso di insicurezza, tant'è che si sta lavorando proprio su questo".