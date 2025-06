A Napoli, nel tardo pomeriggio del 25 giugno un’esplosione in via Peppino De Filippo ha provocato un morto e quattro feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. La deflagrazione, causata da una probabile fuga di gas in un deposito di un ristorante, ha danneggiato gravemente due appartamenti. I soccorsi sono ancora in corso, ma non risultano dispersi. Il sindaco Manfredi ha espresso cordoglio e chiesto chiarezza sulle responsabilità.