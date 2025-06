È stato confermato l’ergastolo in appello per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio pluriaggravato della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, avvenuto il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago nel Milanese. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha respinto la richiesta della difesa di escludere le aggravanti e ha accolto la richiesta della Procura generale, confermando la condanna alla pena massima decisa in primo grado