Terni, maxi blitz antidroga: 21 misure cautelari

La polizia di Terni ha adottato 21 misure cautelari in una operazione antidrogra che ha coinvolto un gruppo di italiani e nordafricani gravemente indiziati di aver concorso nel traffico di ingenti quantità di eroina, cocaina e hascisc. Tutti ritenuti ricollegabili ad un unico sodalizio criminale operante in città, dove si era radicato. Tra le ventuno misure cautelari disposte dal gip: nove di custodia cautelare in carcere, otto di arresti domiciliari e quattro divieti di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile, coordinata dal Servizio centrale operativo, con il supporto di unità cinofile antidroga e antiesplosivi e di personale di rinforzo.