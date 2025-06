Torino, presidio contro attacco Usa in Iran

Presidio contro l'attacco Usa in Iran organizzato dal Coordinamento Disarmiamoli in piazza Carignano, a Torino, dove Potere al Popolo, insieme a Usb (Unione sindacale di base), Pci (Partito comunista italiano), Cambiare Rotta, Cau (Collettivo autorganizzato universitario), Osa (Organizzazione studentesca di alternativa), "ha aderito all'invito del coordinamento Disarmiamoli, promotore della manifestazione di piazza Vittorio a Roma del 21 giugno, a scendere in piazza, a seguito del bombardamento americano sui siti nucleari iraniani". Disarmiamoli ha espresso netta contrarietà al conflitto in corso, perché l'aggressione di Israele e Usa all'Iran potrebbe portarci alla guerra totale. Inoltre Disarmiamoli si oppone al coinvolgimento della Nato e all'uso delle basi militari presenti sul territorio italiano, oltre che ad ogni ipotesi di riarmo".