Parma, incendio azienda Plasto Block: verifiche su amianto

Il 17 giugno alle 6.40 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un'attività industriale in Strada Nuova Naviglio 10 a Parma. La ditta coinvolta è la Plastoblock Italiana Srl che produce pannelli in poliuretano espanso. Sono al lavoro tre squadre del comando di Parma e una in supporto da Reggio Emilia. Le fiamme hanno devastato una porzione consistente dei capannoni aziendali, distrutte due motrici e un furgone. Sono in corso accertamenti sulla possibile presenza di amianto nel tetto, a sua volta interessato dal rogo.