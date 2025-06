Una frana causata dal maltempo ha colpito la frazione Cancia di Borca di Cadore, a Belluno, bloccando alcune persone nelle loro case e invadendo la statale 51 di Alemagna. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare i residenti, alcuni dei quali sono già stati evacuati. Non si registrano feriti. La frana è stata provocata da un violento temporale che ha scaricato 50 mm di pioggia in mezz’ora. Proseguono gli interventi per liberare la strada verso Cortina