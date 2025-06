Venezia, protesta contro nozze Jeff Bezos: spunta striscion

Un gruppo di attivisti ha esposto uno striscione con una "X" rossa sul nome "Bezos" al Campanile di San Giorgio a Venezia, contestando il matrimonio del fondatore di Amazon previsto in laguna. Denunciano la città trasformata in scenografia per i ricchi e accusano l'amministrazione di complicità. Prevista per domani un'assemblea a Rialto e nuove azioni di protesta