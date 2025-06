Nella notte di giovedì 12 giugno un incendio è scoppiato in un appartamento a Parma, in cui si trovavano una donna di 45 anni e il figlio di 7. I Vigili del fuoco e i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, nonostante il fumo denso e il calore intenso, sono riusciti a entrare nell’abitazione e mettere in salvo i due. Entrambi sono stati intossicati dal fumo: la donna è in gravi condizioni in rianimazione, mentre il bambino è sotto osservazione in pediatria all’Ospedale Maggiore di Parma