Paura sul volo Cagliari-Milano: scendono le mascherine per l'ossigeno

Momenti di apprensione sul volo Cagliari-Linate delle 19.50 di martedì 10 giugno quando il velivolo di Aeroitalia, che gestisce la continuità territoriale aerea da e per Cagliari verso gli hub di Roma e Milano, è sceso di quota e sono calate davanti ai passeggeri le mascherine dell'ossigeno. "Il comandante ha effettuato una manovra precauzionale in seguito alla segnalazione di un possibile problema di pressurizzazione - fa sapere la compagnia aerea - In conformità con le procedure previste, si è attivato automaticamente il sistema di rilascio delle maschere di ossigeno in cabina. La manovra è stata condotta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza che si verificasse alcuna situazione di emergenza. Non è stato emesso alcun allarme né è stata mai compromessa la sicurezza di passeggeri ed equipaggio".



Il volo è proseguito senza difficoltà atterrando regolarmente nello scalo milanese. Nel frattempo l'assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna ha contattato i vertici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e concordato un incontro in settimana per "formulare una dettagliata valutazione tecnica su quanto avvenuto e sulle eventuali azioni da intraprendere. Ove necessario sarà poi convocata la compagnia Aeroitalia". "Pur non essendo la Regione il soggetto titolato a certificare l'idoneità tecnica di un velivolo o a pronunciarsi sulla sicurezza operativa di un volo - dichiara l'assessora dei Trasporti Barbara Manca - abbiamo ritenuto doveroso, per senso di responsabilità istituzionale, contattare subito Enac per chiedere i necessari approfondimenti sull'accaduto. Il nostro compito è quello di garantire che, al di là del singolo evento, vengano mantenuti i più alti standard di sicurezza nei collegamenti da e per la Sardegna". "L'episodio - conclude Manca - si è risolto senza conseguenze gravi, ma ciò non significa abbassare l'attenzione. È nostro dovere, in qualità di rappresentanti istituzionali, fare tutto il possibile per tutelare la sicurezza e la fiducia dei cittadini sardi che viaggiano, specie in un contesto insulare dove l'aereo rappresenta un servizio essenziale".