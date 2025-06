Domenica 9 giugno, in Piazza Mercanti, a Milano, si è tenuto un presidio di solidarietà per Gaza e la Palestina. La manifestazione segue il fermo da parte di Israele della nave della Freedom Flotilla carica di aiuti umanitari. Iniziative simili si sono svolte in varie città italiane. I manifestanti chiedono la fine del blocco e il rispetto dei diritti umanitari.