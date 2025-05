Pompei, arrestato imprenditore in fuga da 2 mesi

La polizia di Genova e Napoli, ha arrestato - nell'ambito del progetto Wanted - un imprenditore campano che da circa due mesi si era sottratto all'esecuzione del provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti. L'indagine degli agenti della squadra mobile, diretta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, è stata avviata a seguito della condanna definitiva a 7 anni di reclusione per vari reati, riguardanti per lo più l'illecito smaltimento di rifiuti - tra cui alcuni aggravati dal metodo mafioso - commessi in esecuzione di lavori di ripristino a seguito della mareggiata di Rapallo del 2018. A tradirlo è stato un controllo medico presso una clinica di Pompei dove i poliziotti di Genova e Napoli lo hanno sorpreso in possesso di falsi documenti di identità.