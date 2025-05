Roma, pavone passeggia in strada tra auto e passanti. VIDEO

L'animale è sbucato all'improvviso all'altezza di villa Medici per poi sparire qualche minuto dopo tra la vegetazione ai piedi del Pincio, in pieno centro

Un pavone ha bloccato viale della Trinità dei Monti, una delle strade più belle di Roma. E' successo nella giornata di martedì 27 maggio. L’animale, forse uscito dai giardini dell’accademia di Francia o da Villa Borghese, è sbucato all’improvviso all’altezza di villa Medici. Non sembrava spaventato e, dopo aver camminato per qualche minuto tra le auto, è svanito tra la vegetazione ai piedi del Pincio. Resta da capire da dove provenisse il pavone, in quanto il garante degli animali per il Comune di Roma, Patrizia Prestipino, ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna segnalazione di smarrimento. (video di Valeria Fatone)