Una rete ben organizzata di persone straniere che favoriva l'immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese di Ventimiglia-Nizza è stata smantellata grazie a un'indagine delle polizie dei due Paesi. Sono 18 le persone indagate, 13 sottoposte a misure cautelari in Italia ed in Francia, 5 arrestate in flagranza di reato. L'inchiesta è stava svolta dalle polizie di Ventimiglia e Nizza.