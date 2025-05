Lunghe file e tanta pazienza, fra cancellazioni, ritardi e coincidenze mancate alla stazione di Roma Termini e non solo. Chi viaggia oggi è consapevole delle difficoltà che deve affrontare, legate allo sciopero dei treni che sta causando più di qualche disagio. In attesa, anche Paolo Gentiloni, l’ex commissario europeo all'economia, come tutti, è naso all'insù a scrutare quale treno lo porterà a destinazione.