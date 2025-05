La seconda puntata di Crime è dedicata al contrasto al traffico internazionale di cocaina e, nello specifico, metteremo in luce come vengono effettuati i controlli

La seconda puntata di "Crime dentro le indagini", la nuova serie di SkyTG24 in cui vi sveleremo i segreti e i retroscena di come vengono effettuate le indagini, curata da Ketty Riga, è dedicata al contrasto al traffico internazionale di cocaina. Siamo stati nel porto di Gioia Tauro, per capire come vengono effettuati i controlli: tra milioni di container la ‘ndrangheta aveva realizzato un bunker sotterraneo. Vi faremo vedere come vengono distrutte le tonnellate di droga che ogni anno vengono sequestrate: un’operazione considerata di massima sicurezza.