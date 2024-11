Alla luce dei quasi 4,7 milioni di italiani che detengono almeno un’arma e dopo casi di cronaca come l’uccisione a colpi di pistola di tre giovanissimi nel napoletano, o la strage familiare di Nuoro, abbiamo chiesto a Carlo Alfredo Clerici, docente di Psicologia Clinica all’Università Statale di Milano, se e come sia cambiato il rapporto degli italiani, in particolare dei giovani, con le armi da fuoco e soprattutto come si possa prevenire il rischio di abuso di armi legalmente detenute