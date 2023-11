Signal for Help, qual è il segnale d'aiuto per le donne in pericolo

Pollice della mano piegato, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno: un segnale che vale come urgente richiesta d'aiuto e che tutti dobbiamo saper riconoscere e replicare se ce ne fosse bisogno. Si tratta del 'Signal for Help' che l'associazione Canadian Women's Foundation ha lanciato durante la pandemia

Un gesto universale, semplice e silenzioso, per chiedere aiuto in situazioni di violenza. Pollice della mano piegato, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno: un segnale che vale come urgente richiesta d'aiuto e che tutti e tutte dobbiamo saper riconoscere e replicare se ce ne fosse bisogno. Si tratta del Signal for Help che l'associazione Canadian Women's Foundation ha lanciato nell'aprile 2020 in piena pandemia, diventato poi popolare in tutto il mondo, per poter denunciare una situazione di violenza anche in presenza del proprio aggressore. Lo stesso gesto usato oggi per salvarsi da una ragazza di 19 anni in piazza della Scala a Milano e che una donna ha saputo riconoscere, prima che il ragazzo di 23 anni che la stava molestando venisse arrestato per violenza sessuale.