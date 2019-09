Calendario scolastico 2019-2020: le date di inizio, le festività e i ponti

Giovedì 5 settembre è incominciato ufficialmente l’anno scolastico 2019-2020. I primi a tornare sui banchi di scuola sono stati gli studenti della provincia di Bolzano, seguiti nei giorni successivi dai ragazzi di tutta Italia. Gli ultimi a varcare di nuovo le porte delle aule saranno quelli pugliesi, che inizieranno l’anno scolastico il 18 settembre. Le regioni, e le single scuole, facendo riferimento alle direttive ministeriali, deliberano il proprio calendario in base alle feste nazionali e ad eventuali celebrazioni locali o elezioni comunali. Per tutti gli istituti è obbligatorio garantire il minimo legale di 200 giorni di lezione, indipendentemente da come siano distribuiti.

Le festività nazionali

Tutti gli studenti italiani non andranno a scuola in occasione delle festività nazionali, ma dipenderà dalle decisioni locali quanto saranno lunghe le vacanze. La prima occasione di festa sarà venerdì 1 novembre, per la celebrazione di Tutti i Santi, seguita da: l’Immacolata Concezione domenica 8 dicembre; Natale mercoledì 25 dicembre; Santo Stefano giovedì 26 dicembre; Capodanno mercoledì 1 gennaio; l’Epifania lunedì 6 gennaio; Pasqua domenica 12 aprile, il Lunedì dell’Angelo lunedì 13 aprile; la festa della Liberazione sabato 25 aprile 2020; la festa del Lavoro venerdì 1 maggio; e la festa della Repubblica martedì 2 giugno. Ecco nello specifico quanto dureranno i ponti e le altre festività previste regione per regione.

Valle d’Aosta

Gli studenti della Valle d’Aosta inizieranno l’anno scolastico il 12 settembre 2019, mentre l’ultima campanella suonerà il 12 giugno. Per quanto riguarda le vacanze, a Natale potranno rimanere a casa dal 23 dicembre al 4 gennaio, e a Pasqua dal 9 al 14 aprile. A queste festività si aggiungono anche le Vacanze di inverno che dureranno dal 24 al 26 febbraio. Invece saranno oggetto di ponte: il 2 novembre, il 2 maggio, il primo giugno e il 30 e 31 gennaio per la Fiera di Sant'Orso.

Piemonte

In Piemonte l’anno scolastico ha preso il via il 9 settembre. Prima di mercoledì 10 giugno, ultimo giorno di scuola, gli studenti potranno usufruire delle vacanze di Natale dal 23 dicembre al 4 gennaio 2020 e di quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14 aprile. Per le vacanze di Carnevale, invece, i ragazzi potranno rimanere a casa dal 22 al 26 febbraio. Infine i giorni in cui sarà possibile fare ponte saranno: sabato 2 maggio e lunedì 1 giugno.

Lombardia

Gli studenti lombardi tornano tra i banchi di scuola il 12 settembre e ci rimarranno fino all’8 giugno. Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14. Per quanto riguarda le vacanze di Carnevale, potranno variare di scuola in scuola, ma comunque saranno comprese tra il 24 e il 29 febbraio. Infine, come in Piemonte, i giorni in cui sarà possibile fare ponte saranno: sabato 2 maggio e lunedì 1 giugno.

Veneto

In Veneto l’anno scolastico è iniziato l’11 settembre 2019 e termina il 6 giugno. Per quanto riguarda le vacanze sono organizzate secondo questo calendario: Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio; Carnevale dal 24 al 26 febbraio; e Pasqua dal 9 al 14 aprile. Anche in Veneto il 2 maggio e il primo giugno gli studenti potranno fare ponte. I n questa regione si potrà non andare a scuola anche dal 27 al 29 febbraio per le Giornate dello Sport, e il 4 e il 20 marzo per la Musica e quella della Legalità.

Trentino Alto Adige

In questa regione gli studenti tornano in aula il 12 settembre, mentre l’ultimo giorno di scuola sarà il 10 giugno. Le vacanze di Natale dureranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, quelle di Carnevale dal 22al 25 febbraio, e quelle di Pasqua dal 9 al 14 aprile. Ponti, invece, saranno previsti: il 7 dicembre, il 2 maggio e il 2 giugno. Piccole differenze per gli studenti della provincia di Bolzano, che sono tornati a scuola il 5 settembre e finiranno il 16 giugno. Per le vacanze di Natale e Carnevale avranno però giorni in più (il 21 e il 22 dicembre e il 26, 27, 28 e 29 febbraio), e potranno godere di un’intera settimana di riposo a fine ottobre: dal 26 al 3 novembre.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia la prima campanella suonerà il 12 settembre mentre l’ultima rintoccherà il 10 giugno. In questa regione le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, quelle di Carnevale dal 24 al 26 febbraio e quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14. Anche in Friuli Venezia Giulia si potrà fare ponte il 2 novembre, il 2 maggio e il primo giugno.

Liguria

In Liguria il primo giorno di scuola sarà il 16 settembre e l’ultimo il 10 giugno. Anche in questa regione sarà previsto ponte il 2 novembre, il 2 maggio e il primo giugno, mentre per le festività nazionali le vacanze dureranno dal 23 dicembre al 6 gennaio per Natale, e dal 9 aprile al 14 per Pasqua.

Toscana

In Toscana l’anno scolastico inizierà il 16 settembre e si concluderà il 10 giugno. Le vacanze di Natale dureranno da martedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio e quelle di Pasqua da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile. Anche in Toscana sarà previsto ponte il 2 novembre, il 2 maggio e il primo giugno.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna gli studenti torneranno a scuola il 16 settembre, come nella vicina Toscana, ma finiranno 4 giorni prima: il 6 giugno. Identiche invece le vacanze per Natale e Pasqua: dal 23 dicembre al 6 gennaio e dal 9 al 14 aprile.

Umbria

In Umbria la prima campanella è suonata l’11 settembre e l’ultima verrà attivata il 9 giugno. Per le vacanze di Natale gli studenti umbri potranno godere di un giorno in più: dal 23 dicembre al 7 gennaio, mentre per Pasqua, come in molte altre regioni, non andranno a scuola dal 9 al 14 aprile. Altri ponti previsti in questa regione: il 2 novembre, il 7 dicembre, il 24 aprile, il 2 maggio, e il 2 giugno.

Marche

Nelle vicine Marche l’anno scolastico prenderà il via il 16 settembre. Prima del 6 giugno, ultimo giorno di scuola, gli studenti potranno usufruire delle vacanze di Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020 e di quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14 aprile. Infine i giorni in cui sarà possibile fare ponte saranno: il 2 novembre e il 2 maggio.

Abruzzo

In Abruzzo gli studenti inizieranno l’anno scolastico il 16 settembre 2019, mentre l’ultima campanella suonerà l’8 giugno. Per quanto riguarda le vacanze, a Natale potranno rimanere a casa dal 24 dicembre al 6 gennaio, e a Pasqua dal 9 al 14 aprile. A queste festività si aggiunge Carnevale che permetterà di non andare a scuola il 25 febbraio. Invece saranno oggetto di ponte: il 2 novembre e il 2 maggio.

Lazio

Gli studenti del Lazio tornano tra i banchi di scuola il 16 settembre e ci rimarranno fino all’8 giugno. Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14. Infine i giorni in cui sarà possibile fare ponte saranno: il 2 novembre e il 2 maggio.

Campania

In Campania l’anno scolastico è iniziato l’11 settembre e si concluderà il 10 giugno. Le vacanze di Natale dureranno da lunedì 21 dicembre a lunedì 6 gennaio e quelle di Pasqua da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile. A Carnevale invece non si andrà a scuola il 24 e il 25 febbraio. Anche in Campania sarà previsto ponte il 2 novembre, il 2 maggio e il primo giugno.

Molise

In Molise la prima campanella suonerà il 16 settembre mentre l’ultima rintoccherà il 6 giugno. In questa regione le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre al 4 gennaio, e quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14. Anche in Molise si potrà fare ponte il 2 novembre e il 2 maggio.

Basilicata

In Basilicata l’anno scolastico è iniziato l’11 settembre 2019 e termina il 10 giugno. Per quanto riguarda le vacanze sono organizzate secondo questo calendario: Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio; Carnevale il 24 e il 25 febbraio; e Pasqua dal 9 al 14 aprile. Anche in Basilicata il 2 novembre, il 2 maggio e il primo giugno gli studenti potranno fare ponte.

Puglia

In Puglia l’anno scolastico ha preso il via il 18 settembre. Prima di mercoledì 10 giugno, ultimo giorno di scuola, gli studenti pugliesi potranno usufruire delle vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 e di quelle di Pasqua dal 9 aprile al 14 aprile. Per le vacanze di Carnevale, invece, i ragazzi potranno rimanere a casa solo il 25 febbraio. Infine i giorni in cui sarà possibile fare ponte saranno: il 2 novembre, il 2 maggio e il primo giugno.

Calabria

In Calabria il primo giorno di scuola sarà il 16 settembre e l’ultimo il 9 giugno. Anche in questa regione sarà previsto ponte il 2 novembre, il 2 maggio e il primo giugno, mentre per le festività nazionali le vacanze dureranno dal 23 dicembre al 6 gennaio per Natale, e dal 9 aprile al 14 per Pasqua.

Sicilia

Gli studenti siciliani inizieranno l’anno scolastico il 12 settembre 2019, mentre l’ultima campanella suonerà il 6 giugno o il 10 a seconda se gli istituti prevedono 6 giorni su 7 o 5 su 7. Per quanto riguarda le vacanze, a Natale potranno rimanere a casa dal 23 dicembre al 7 gennaio, e a Pasqua dal 9 al 14 aprile.. Invece saranno oggetto di ponte: il 2 novembre e il 2 maggio.

Sardegna

In Sardegna l’anno scolastico inizierà il 16 settembre e terminerà il 6 giugno. Per quanto riguarda le vacanze sono organizzate secondo questo calendario: Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre Pasqua dal 9 al 14 aprile. In questa regione il 2 novembre e il 28 aprile gli studenti potranno fare ponte.