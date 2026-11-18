I dati, ottenuti con l'ascolto diretto degli adolescenti in Italia, arrivano dall’indagine Demopolis promossa dall'impresa sociale Con i bambini. Per oltre i 2/3 degli adolescenti italiani, il punto di vista dei ragazzi oggi è poco considerato nella società. Per il 63% il principale atteggiamento degli adulti è la sottovalutazione. Non a caso, gli under 18 chiedono al mondo degli adulti di essere maggiormente ascoltati (55%) e di ricevere più fiducia (51%) ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli adulti capiscono sempre meno i ragazzi. O almeno, questa è la percezione che hanno i giovani italiani. A dirlo sono i dati raccolti con l'ascolto diretto degli adolescenti in Italia dall'indagine Demopolis promossa dall'impresa sociale Con i bambini. Sono 7 su 10 i ragazzi che sostengono che gli adulti, oggi, li capiscono sempre meno: un numero che segna un aumento di 16 punti percentuali negli ultimi tre anni per quanto riguarda l'incomprensione degli adulti nei confronti degli adolescenti. I dati sono stati presentati oggi a Milano nell'ambito dell'incontro "10 anni Con i bambini: È ora di crescere" per il decennale di Con i bambini e del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e alla vigilia della Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ascolto e fiducia I giovani in Italia non si sentono compresi dalla società: oltre 2 adolescenti su 3 pensano che il proprio punto di vista sia poco preso in considerazione dal mondo degli adulti dai quali il 63% dei giovani intervistati si sente sottovalutato. Al contrario, solo il 7% riconosce agli adulti una capacità di ascolto delle esigenze manifestate dai più giovani: non è quindi un caso che la prima richiesta che esprimono gli under 18 sia proprio maggiore ascolto (55%) e maggiore fiducia (51%). Leggi anche Adolescenti, il 30% dei genitori teme di essere sostituito dall'AI

Manifestazioni e scontri C’è poi il tema delle proteste giovanili che nelle ultime settimane hanno scosso le piazze italiane, e non solo, portando anche a scontri e danni nelle città. Il punto di vista dei ragazzi è che le manifestazioni che li vedono protagonisti (compresi i ragazzini più piccoli) siano motivate dalla domanda di futuro: alle disuguaglianze sociali (65%), ai problemi della scuola e dell'istruzione (56%); in modo minoritario a motivazioni di pancia e letture semplicistiche: alla rabbia (25%), a emulazione delle proteste in Francia (21%) o voglia di farsi notare sui social (16%). Il 64% degli under 18 in Italia ritiene la violenza tra giovani e le baby gang episodi occasionali o inesistenti. Al contrario, per la metà degli italiani adulti, è un fenomeno in crescita. Potrebbe interessarti Emendamento dl sicurezza, proposto lo stop ai social per gli under 13