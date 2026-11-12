Rischia di aprirsi e di chiudersi immediatamente la prima udienza del processo di secondo grado che vede imputati il figlio di Beppe Grillo e gli amici Capitta, Lauria e Corsiglia, condannati in primo grado per violenza sessuale ai danni di una studentessa italo-norvegese nel 2019. La difesa chiede la nullità della sentenza: manca la firma di uno dei giudici estensore, caso mai successo prima in giurisprudenza

Dovrebbe aprirsi oggi, giovedì 12 novembre, il processo d’appello a Sassari che vede imputato Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, insieme agli amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, condannati in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese nell'estate del 2019 a Porto Cervo. Si rischia però un rinvio. Secondo gli avvocatori difensori, la sentenza di primo grado è da rifare : chiedono la nullità della pronuncia per mancanza della sottoscrizione da parte del giudice estensore. Essendo una questione preliminare, verrà affrontata prima dell’apertura del processo.

I difensori chiedono la nullità della sentenza

Il team di legali di Grillo, Capitta, Lauria e Corsiglia mette in luce come la sentenza di primo grado sia stata firmata soltanto da parte del presidente “e di uno solo dei due giudici indicati come estensori". Secondo gli avvocati, "la mancata sottoscrizione di un estensore determina un vulnus che non può essere degradato a mera irregolarità ma che determina la nullità della sentenza che deve essere restituita al Tribunale di Tempio Pausania per la rinnovazione dell'atto nullo". I difensori chiedono pertanto che la sentenza sia riscritta.

Cosa potrebbe succedere

Saranno i giudici dell'appello a passare al vaglio queste obiezioni. Si tratta tra l’altro di un caso inedito in giurisprudenza: tutti e tre i giudici del collegio, presieduto da Marco Contu e composta anche da Marcella Pinna e Alessandro Cossu, risultavano essere gli estensori, prendendo parte attivamente alla stesura della sentenza di oltre 72 pagine. Ma le firme presenti sono solo due. Mancherebbe di Cossu, trasferito ad Asti poche settimane prima dell'ultima udienza a Tempio Pausania. I giudici dell'appello devono chiedere a Cossu di apporre la firma mancante. Nel caso in cui questo non avvenisse, i magistrati di Sassari potrebbero valutarne l'annullamento.

La vicenda

Sei anni dopo la vicenda, nel settembre del 2025, la sentenza di primo grado aveva condannato a otto anni Grillo, Lauria e Capitta e a sei anni e sei mesi Corsiglia, quest'ultimo ritenuto colpevole solo di violenza sessuale, ma non di gruppo. Il pubblico ministero Gregorio Capasso aveva chiesto la condanna a nove anni per tutti.