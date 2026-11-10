Scuola, Valditara: "Manuale Laterza indottrina studenti, va ritirato"

Il manuale di storia "Trame del tempo 3" torna al centro delle polemiche per alcuni passaggi critici nei confronti del governo Meloni. Il ministro Valditara ne chiede il ritiro, giudicando il testo "strumentale e inattendibile" e accusandolo di veicolare una narrazione ideologica nelle scuole
Torna al centro delle polemiche un libro di testo di storia per le scuole superiori edito da Laterza. Si tratta di Trame del tempo 3, manuale già finito sotto i riflettori nel giugno dello scorso anno e ora nuovamente contestato dal centro destra per alcuni passaggi dedicati al governo guidato da Giorgia Meloni. Ad accendere il dibattito è stata un'interrogazione parlamentare presentata da Fratelli d'Italia, che contesta i giudizi sull'esecutivo all'interno del testo, descritto in continuità con l'eredità del fascismo.
L'intervento di Valditara
Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha espresso una dura critica nei confronti del manuale: "Contiene affermazioni del tutto strumentali e inattendibili. Credo che sia nell'interesse stesso dell'editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti". "Francamente - ha aggiunto Valditara - penso che rappresentare questo governo come un governo che deporta gli immigrati mettendoli all'indice, un governo fascista o quant'altro non faccia bene a nessuno". Il ministro ha ribadito le proprie critiche nei confronti del testo, che descrive il governo Meloni come un esecutivo che "si distingue nell'attuazione di misure chiaramente liberticide" e sostiene che Fratelli d'Italia abbia raccolto l'eredità del fascismo mantenendo un rapporto con una parte della propria base definita "dichiaratamente fascista". Valditara si è detto "amareggiato perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti".
I passaggi contestati del libro
A risollevare la polemica è stato il parlamentare Galeazzo Bignami (FdI), che ha visto il testo tra le novità in vendita sulle piattaforme di libri destinati alla scuola superiore. Nel capitolo contestato si legge che il governo Meloni, "arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo", è "il partito che ne ha raccolto l'eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua 'base' dichiaratamente fascista - come dimostra anche l'inchiesta di Fanpage di giugno 2024 'Gioventù meloniana'". Poi prosegue nel dire che l'esecutivo si "distingue nell'attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl "Sicurezza" del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare. Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione".
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Le contestazioni già avanzate nel 2025
Non è la prima volta che il ministero interviene sul contenuto del manuale. Già circa un anno e mezzo fa il ministro aveva chiesto all'Associazione Italiana Editori una rapida verifica sulla correttezza delle informazioni e dei fatti storici riportati nel libro di testo ed aveva ricordato che "non possono essere adottati volumi che contengano frasi offensive ovvero affermazioni tendenziose, che alterino la verità dei fatti, tradendo la serietà della ricostruzione storica che è alla base di una scuola democratica".