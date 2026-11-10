Scuola, Valditara: "Manuale Laterza indottrina studenti, va ritirato"

L'intervento di Valditara

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha espresso una dura critica nei confronti del manuale: "Contiene affermazioni del tutto strumentali e inattendibili. Credo che sia nell'interesse stesso dell'editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti". "Francamente - ha aggiunto Valditara - penso che rappresentare questo governo come un governo che deporta gli immigrati mettendoli all'indice, un governo fascista o quant'altro non faccia bene a nessuno". Il ministro ha ribadito le proprie critiche nei confronti del testo, che descrive il governo Meloni come un esecutivo che "si distingue nell'attuazione di misure chiaramente liberticide" e sostiene che Fratelli d'Italia abbia raccolto l'eredità del fascismo mantenendo un rapporto con una parte della propria base definita "dichiaratamente fascista". Valditara si è detto "amareggiato perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti".