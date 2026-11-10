Il trasferimento al Santa Lucia

In una nota, l'ospedale San Camillo comunica che "Iacopini è stato trasferito presso la Life - Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione". "Il paziente, ricoverato presso l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell'ospedale, prima presso la Uoc shock e trauma, poi presso la Uoc neurochirurgia. Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico", conclude la nota.