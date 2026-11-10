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Roma, banda della minicar: l'attore Iacopini lascia l'ospedale per la riabilitazione

Cronaca
©Ansa

Prosegue il recupero dell'attore Davide Iacopini, vittima della violenta aggressione attribuita alla cosiddetta "banda della minicar". Dopo oltre un mese di ricovero e due interventi neurochirurgici, è stato trasferito al Life-Santa Lucia Irccs per iniziare il suo percorso di riabilitazione

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A poco più di un mese dal ricovero, Davide Iacopini lascia l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dopo essere stato trasportato in condizioni gravissime a seguito dell'aggressione subita il 5 ottobre da parte della cosiddetta "banda della minicar". L'attore si trovava a bordo del suo monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da uno dei giovani che viaggiavano su una minicar, riportando serie lesioni. Per l'attore si apre ora una nuova fase del percorso di recupero, che proseguirà in una struttura specializzata di riabilitazione.

Il trasferimento al Santa Lucia

In una nota, l'ospedale San Camillo comunica che "Iacopini è stato trasferito presso la Life - Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione". "Il paziente, ricoverato presso l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell'ospedale, prima presso la Uoc shock e trauma, poi presso la Uoc neurochirurgia. Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico", conclude la nota.

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L'inchiesta sulla banda della minicar

L'aggressione a Davide Iacopini rientra nell'inchiesta sulla "banda della minicar", due adolescenti accusati di una serie di raid avvenuti tra il 4 e il 5 ottobre nei quartieri Monteverde e Testaccio, a Roma. Al centro delle indagini ci sono due ragazzi di 16 e 17 anni, indagati dalla Procura per i minorenni per tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate e percosse. Secondo quanto emerso, i giovani avrebbero colpito passanti e persone in strada mentre viaggiavano a bordo di una minicar, sferrando calci e aggressioni improvvise ai danni delle vittime. 

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