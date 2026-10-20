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Banda della minicar a Roma, in corso gli interrogatori dei due minorenni indagati

Cronaca
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Le accuse a carico dei due indagati sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. I due ragazzi di 16 e 17 anni sono accusati di una serie di aggressioni compiute a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde, a Roma

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Sono in corso al Tribunale per i minorenni di Roma gli interrogatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni indagati per una serie di aggressioni compiute a bordo di una minicar ai danni di passanti nel quartiere Monteverde, a Roma. Tra le vittime anche l’attore Davide Iacopini, finito in terapia intensiva a seguito di una caduta dal monopattino. Gli episodi contestati risalgono al 4 e al 5 ottobre.

Le accuse a carico dei due minori 

Le accuse ipotizzate per i due indagati sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. Al termine degli interrogatori, il pubblico ministero valuterà quale misura cautelare chiedere al giudice per le indagini preliminari. Per i minorenni, le misure previste vanno dagli obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività educative alla permanenza in casa, fino al collocamento in comunità e alla custodia cautelare in un istituto penale per minorenni. Al centro dell'inchiesta, c'è l'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino a Monteverde, la sera del 5 ottobre. Finito contro un'auto parcheggiata, ha perso conoscenza ed è stato sottoposto a due interventi alla testa. L'episodio è il più grave di sei aggressioni avvenute nell'arco di 48 ore. "Ci siamo divertiti così", avrebbero dichiarato i due ragazzi dopo essere stati identificati.  

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