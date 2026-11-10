Francia, travolto da una valanga sopravvive per 36 ore in un crepaccio

Partito da solo per un'escursione di scialpinismo in Savoia, un uomo è rimasto intrappolato in un crepaccio profondo 20 metri. Ritrovato vivo dopo ore di ricerche, è stato soccorso e trasportato in ospedale con diverse fratture ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato ritrovato vivo dopo 36 ore trascorse in fondo a un crepaccio lo scialpinista disperso nell'area dell'Alta Maurienne, in Savoia, nel sud-est della Francia. L'uomo, partito da solo per un'escursione di scialpinismo, era scomparso domenica facendo scattare una vasta operazione di ricerca.

Le ricerche in condizioni difficili L'allarme è stato lanciato ai soccorritori del Crs Alpes Savoie, che hanno avviato immediatamente le ricerche. Le squadre hanno lavorato per tutta la notte e anche il giorno successivo, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, supportate da ulteriori rinforzi arrivati in zona. Potrebbe interessarti Vicenza, donna precipita in un dirupo mentre cerca funghi e muore