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Francia, travolto da una valanga sopravvive per 36 ore in un crepaccio

Cronaca

Partito da solo per un'escursione di scialpinismo in Savoia, un uomo è rimasto intrappolato in un crepaccio profondo 20 metri. Ritrovato vivo dopo ore di ricerche, è stato soccorso e trasportato in ospedale con diverse fratture

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È stato ritrovato vivo dopo 36 ore trascorse in fondo a un crepaccio lo scialpinista disperso nell'area dell'Alta Maurienne, in Savoia, nel sud-est della Francia. L'uomo, partito da solo per un'escursione di scialpinismo, era scomparso domenica facendo scattare una vasta operazione di ricerca.

Le ricerche in condizioni difficili

L'allarme è stato lanciato ai soccorritori del Crs Alpes Savoie, che hanno avviato immediatamente le ricerche. Le squadre hanno lavorato per tutta la notte e anche il giorno successivo, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, supportate da ulteriori rinforzi arrivati in zona.

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Il ritrovamento

Dopo ore di ricerca, lo scialpinista è stato individuato vivo sul fondo di un crepaccio profondo circa 20 metri. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, era stato travolto da una valanga e aveva riportato diverse fratture alle gambe. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato recuperato e trasferito in elicottero all'Ospedale universitario di Grenoble.

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