Sventrati gli uffici del Cup del Presidio territoriale di assistenza "Prof. Nicola Bellantuono" di Torremaggiore. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 5 di questa mattina, causando danni ingenti ai locali destinati alle prenotazioni delle prestazioni sanitarie. Restano ancora da accertare le cause dell'accaduto. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri
na violenta esplosione, intorno alle ore 5, ha dIstrutto la cassa automatica utilizzata per il pagamento dei ticket nei locali adiacenti al Pta (Presidio territoriale di assistenza) 'Prof. Nicola Bellantuono' di Torremaggiore (Foggia). Sul posto stanno operando i carabinieri insieme agli artificieri giunti da Bari. A quanto si apprende, la cassa, al momento della deflagrazione (da accertare se provocata da una marmotta o altro tipo di esplosivo) era vuota e gli accertamenti in corso sono volti a stabilire se sia stata o meno asportata. Gli investigatori stanno visionando le immagini della videosorveglianza.
Il sindaco: "Preoccupazione per quanto accaduto"
"L'esplosione - ha sottolineato il sindaco Emilio Di Pumpo - ha provocato ingenti danni alla struttura, con inevitabili ripercussioni sull'erogazione dei servizi sanitari e conseguenti disagi per la nostra comunità. Esprimo profonda preoccupazione per quanto accaduto a un presidio sanitario fondamentale per la nostra città e per l'intero territorio. Come amministrazione comunale seguiremo con la massima attenzione l'evolversi della situazione, auspicando che venga fatta piena luce sull'accaduto e che possano essere ripristinate nel più breve tempo possibile le normali condizioni di operatività degli uffici, limitando i disagi per i cittadini", ha concluso il primo cittadino di Torremaggiore.