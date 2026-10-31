na violenta esplosione, intorno alle ore 5, ha dIstrutto la cassa automatica utilizzata per il pagamento dei ticket nei locali adiacenti al Pta (Presidio territoriale di assistenza) 'Prof. Nicola Bellantuono' di Torremaggiore (Foggia). Sul posto stanno operando i carabinieri insieme agli artificieri giunti da Bari. A quanto si apprende, la cassa, al momento della deflagrazione (da accertare se provocata da una marmotta o altro tipo di esplosivo) era vuota e gli accertamenti in corso sono volti a stabilire se sia stata o meno asportata. Gli investigatori stanno visionando le immagini della videosorveglianza.

