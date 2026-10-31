Un ragazzino di 16 anni è morto la notte scorsa dopo che l'auto sulla quale viaggiava assieme al padre è finita fuori strada precipitando per decine di metri. E' successo nel territorio di Molini di Triora, nell'Imperiese. Il padre del ragazzo è lievemente ferito. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, se non che l'auto è uscita di strada precipitando nel burrone profondo alcune decine di metri. Il padre è stato sbalzato fuori dal veicolo mentre il ragazzo è rimasto all'interno. I soccorsi sono scattati poco prima delle 2 di notte. Sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato diverso tempo per scendere nel dirupo e estricare il corpo del ragazzo dalle lamiere. Il padre, in forte stato di choc, è stato trasferito in ospedale con l'elicottero.