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Imperia, auto precipita fuori strada nella notte: muore ragazzo di 16 anni

Cronaca

L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 del mattino. Il padre era alla guida ed è rimasto illeso. Si indaga sulla dinamica

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Un ragazzino di 16 anni è morto la notte scorsa dopo che l'auto sulla quale viaggiava assieme al padre è finita fuori strada precipitando per decine di metri. E' successo nel territorio di Molini di Triora, nell'Imperiese. Il padre del ragazzo è lievemente ferito. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, se non che l'auto è uscita di strada precipitando nel burrone profondo alcune decine di metri. Il padre è stato sbalzato fuori dal veicolo mentre il ragazzo è rimasto all'interno. I soccorsi sono scattati poco prima delle 2 di notte. Sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato diverso tempo per scendere nel dirupo e estricare il corpo del ragazzo dalle lamiere. Il padre, in forte stato di choc, è stato trasferito in ospedale con l'elicottero.

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