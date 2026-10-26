È iniziata questa mattina davanti alla Corte d'assise d'appello di Milano l'udienza del processo d'appello bis nei confronti di Alessandro Impagnatiello, ex barman condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano , incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 nella loro abitazione a Senago, nel Milanese. In aula sono presenti la madre, il fratello e la sorella della vittima oltre all'imputato. Dopo le parole della pg e della difesa dell’imputato, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio. Il dispositivo della sentenza è atteso attorno alle 13.

Il nodo della premeditazione

La nuova fase processuale è stata disposta dalla Cassazione per rivalutare l'aggravante della premeditazione, esclusa dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025, quando era stata confermata la condanna all’ergastolo. Nelle motivazioni della decisione, la Suprema Corte ha chiesto di approfondire gli elementi relativi alla somministrazione di veleno per topi alla vittima, iniziata nel dicembre 2022 e intensificata nell'ultimo mese e mezzo prima del delitto, oltre alle ricerche online dell'imputato su sostanze letali. Elementi che sarebbero stati trascurati dalla corte d’appello.

Pg: "Per Impagnatiello riconoscere la massima intensità del dolo"

La sostituta procuratrice generale di Milano Maria Pia Gualtieri ha chiesto di riconoscere a Impagnatiello l'aggravante della premeditazione, oltre a quella della crudeltà già riconosciuta, per dare conto della "massima intensità del dolo" con cui ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. "È importante riconoscerla per mettere a posto le cose e dare il giusto nome" ai fatti, ha detto la pg, anche se "la decisione non potrà far tornare in vita la povera Giulia Tramontano", ma è necessaria perché "ci sono azioni che non possono essere dimenticate, ma sono espressione della massima intensità del dolo". Per Gualtieri, l'aggravante serve a restituire il senso della "brutale personalità" dell'imputato. "Impagnatiello ha avuto tutto il tempo per ritornare sulla sua decisione, ma non lo ha fatto. Ha voluto determinare la morte di Giulia per continuare la sua relazione con l'altra donna", ha affermato. Al centro della relazione le ore che precedettero il delitto, tra le 15 e le 19 del 27 maggio 2023, quando Impagnatiello sarebbe stato smascherato dalla compagna e dalla collega con cui aveva una relazione parallela. Tra gli elementi richiamati dall'accusa, le ricerche online sulla somministrazione di topicida, iniziate già il 12 dicembre 2022 e proseguite per mesi, e quella relativa alla "ceramica bruciata vasca da bagno", effettuata prima del rientro a casa di Giulia. Secondo la ricostruzione della pg, l'imputato avrebbe inoltre preparato l'appartamento prima dell'arrivo della compagna, aggredita appena entrata. La pubblica accusa chiede di riconoscere l'aggravante della premeditazione, che non incide sulla condanna all'ergastolo che Impagnatiello sta scontando in carcere.