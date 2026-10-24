Decreto sicurezza, Anm: "Miope rispondere con nuovi reati"

"Strategie efficaci non possono passare solo dalla repressione"

Tango ha spiegato come, dal suo punto di vista, sia importante approfondire le cause che hanno portato ai disordini che, la settimana scorsa, hanno riguardato soprattutto Milano: "Fermo restando la condanna agli atti vandalici, di violenza di devastazione e la solidarietà agli agenti feriti vale la pena interrogarsi però sulle cause e sulle strategie di contrasto che, per essere davvero efficaci, non possono passare solo dalla repressione - ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Tango a margine del consiglio direttivo dell'Associazione dei magistrati -. Pretendere di rispondere al disagio giovanile e alla sua complessità semplicemente con l'inasperimento di pene, contrazione delle garanzie, illusione delle carceri è abbastanza miope e soprattutto non porta alla risoluzione del problema" . Per Tango, "occorre un lavoro sinergico tra scuole, famiglie, terzo settore, istituzioni. Questa non è una partita che la magistratura, le forze dell'ordine da sole possono mai vincere".