Annibale D'Elia, 56 anni, è morto dopo aver impattato con un muro mentre viaggiava a bordo della sua moto. Lo schianto è avvenuto sulla strada detta della Marina, tra Torre a Mare e San Giorgio. Era stato da poco nominato capo del dipartimento cultura della Regione Puglia. Il cordoglio delle forze politiche di maggioranza e opposizione

Il dirigente del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Annibale D'Elia, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera tra San Giorgio e Torre a Mare, località a sud di Bari. Il 56enne era in sella a una moto che, per cause da chiarire, è finita contro un muro. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ha provato a rianimarlo per diversi minuti ma i politraumi provocati dall'impatto, non gli hanno dato scampo. I rilievi sono in corso da parte degli agenti della polizia locale di Bari. D'Elia, che era stato nominato a giugno scorso a capo del Dipartimento Cultura, Turismo e Istruzione della Regione Puglia. Sul luogo dell'incidente si è recato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Il cordoglio delle forze politiche

Cordoglio unanime delle forze politiche di maggioranza e opposizione. "Per raccontare chi è stato Annibale D'Elia non basterebbe ricordare i progetti che ha realizzato o gli incarichi che ha ricoperto, bisognerebbe - scrivono in una nota congiunta i consiglieri regionali del Partito Democratico pugliese - ascoltare le storie di tutti quei ragazzi e quelle ragazze che, grazie al suo lavoro, hanno trovato qualcuno disposto a prendere sul serio le loro idee". Per i consiglieri del Movimento Cinque Stelle con la morte di D'Elia "perdiamo un professionista di grande competenza, che tanto ha fatto per la Puglia, credendo nell'importanza delle politiche giovanili". La sua scomparsa - sottolineano dal gruppo Per la Puglia – “ci lascia orfani di una visione lucida e di un tratto umano che mancheranno profondamente al dibattito pubblico e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo". "In questi mesi - riferiscono dal gruppo Prossima - avevamo imparato ancora una volta ad apprezzarne il garbo, la serietà e quella disponibilità mai formale con cui affrontava ogni confronto". Dal centrodestra i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia riferiscono che "la notizia della morte di D'Elia ci ha letteralmente travolti. Una vera tragedia".