Allerta meteo per maltempo, oggi scuole chiuse in Liguria

Una perturbazione atlantica, attualmente sul Mediterraneo occidentale, si muove verso Levante. Si prevedono nel nostro Paese precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dapprima sui settori nord-occidentali, in estensione a gran parte del Centro-Nord. Piogge diffuse anche abbondanti, temporali locali, vento e calo delle temperature. Oggi e domani l'Italia sarà investita da una estesa perturbazione atlantica. Il maltempo colpirà soprattutto le regioni del Nord-Ovest, e in particolare la Liguria e il Piemonte, con piogge continue e abbondanti. Un'attenzione particolare andrà rivolta ai settori tirrenici, Toscana e Lazio in primis. Nuovo passaggio perturbato, ma molto più debole e rapido atteso tra venerdì 23 e sabato 24.