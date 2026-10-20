Allerta meteo per maltempo, oggi scuole chiuse in Liguria

Introduzione
Allerta arancione sui settori di ponente e centrale della Liguria, allerta gialla in Umbria, Lazio, sul restante territorio della Liguria e su alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna
Quello che devi sapere
Perturbazione atlantica
Una perturbazione atlantica, attualmente sul Mediterraneo occidentale, si muove verso Levante. Si prevedono nel nostro Paese precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dapprima sui settori nord-occidentali, in estensione a gran parte del Centro-Nord. Piogge diffuse anche abbondanti, temporali locali, vento e calo delle temperature. Oggi e domani l'Italia sarà investita da una estesa perturbazione atlantica. Il maltempo colpirà soprattutto le regioni del Nord-Ovest, e in particolare la Liguria e il Piemonte, con piogge continue e abbondanti. Un'attenzione particolare andrà rivolta ai settori tirrenici, Toscana e Lazio in primis. Nuovo passaggio perturbato, ma molto più debole e rapido atteso tra venerdì 23 e sabato 24.
Allerta arancione in Liguria, gialla in 7 regioni
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta metereologica che prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione sui settori di ponente e centrale della Liguria, allerta gialla in Umbria, Lazio, sul restante territorio della Liguria e su alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.
Calo delle temperature
I venti andranno a disporsi dai quadranti occidentali e sud-occidentali: le intense correnti di Libeccio che soffieranno a oltre 40 km/h potranno generare delle mareggiate lungo le coste esposte di Liguria e Toscana con onde alte fino a 3-4 metri. Infine da giovedì, complice il brutto tempo, si assisterà a un calo delle temperature minime di circa 2-4°C.
Scuole chiuse a Savona
Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Savona per l'allerta meteo arancione per temporali dalle 7 a mezzanotte sul centro-ponente della Liguria emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure. Stessa decisione è stata presa dalle amministrazioni di numerosi comuni come Alassio, Albenga, Vado Ligure. Nell'Imperiese, al momento, resteranno chiuse le scuole di Sanremo, Ventimiglia e Bordighera.
Allerta gialla in Toscana
Allerta gialla per temporali forti dalle ore 15 al termine della giornata sulla Toscana centro occidentale e sull'Arcipelago. Dal pomeriggio e con maggiore frequenza dalla sera saranno possibili temporali, localmente di forte intensità e associati a nubifragi e forti colpi di vento sull'Arcipelago, sulla costa e sulle zone immediatamente a ridosso, che si intensificheranno nella serata. La fase più intensa della perturbazione sembra destinata a colpire direttamente la giornata di domani.
Previsioni per oggi e domani
Al Nord: piogge intense al Nord-Ovest (oltre 70-90 mm di accumulo in 24 ore). Al Centro: peggiora entro sera su Toscana e Lazio. Al Sud e sulle Isole: temporali in Sardegna, più stabile altrove. Mercoledì 21. Al Nord: instabile con temporali specie su Levante Ligure e medio/alto Triveneto. Al Centro: rovesci e temporali sulle aree tirreniche, meglio sulle adriatiche. Al Sud: temporali in Campania, instabilità sparsa altrove.