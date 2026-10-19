Meteo, attese nubi e locale instabilità. Piogge e temporali da martedì

Introduzione
Il Nord-Ovest del nostro Paese sarà interessato, nelle prossime ore, da una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà instabilità e precipitazioni per poi allontanarsi. Il peggioremento, comunque, è dietro l'angolo visto che, come segnalano gli esperti di "ilmeteo.it" tra martedì 20 ottobre e mercoledì 21 è attesa una perturbazione ancora più significativa, "responsabile di una fase di forte maltempo, con precipitazioni insistenti, forti temporali e possibili nubifragi, con conseguenti criticità e disagi".
Quello che devi sapere
Le previsioni per lunedì 19 ottobre
Al Nord la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di nubi diffuse soprattutto nel settore Ovest, con deboli piogge attese tra Liguria e Piemonte, mentre altrove si apriranno ampie schiarite. Al Centro, invece, il tempo sarà maggiormente stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni con cielo poco nuvoloso. Attese temperature massime fino a 25°C a Roma. Al Sud, infine, la giornata odierna vedrà molte nubi nel cielo con locali piogge attese tra Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre altrove prevarrà il sole con temperature gradevoli.
L'instabilità al Nord
Il cielo nuvoloso o coperto con isolati rovesci, nel dettaglio riguarderà, al Nord, soprattutto Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Sarà sereno o poco nuvoloso in altre aree del settentrione, con instabilità prevista pure in Toscana, nei settori ionici e in Sardegna. Nel pomeriggio le piogge e la nuvolosità si attenuano, così come succederà nel resto del Paese, esclusa quale precipitazione nel Cagliaritano. In serata nuvole di nuovo in aumento in gran parte del Nord.
L'allerta gialla in Toscana
In Toscana, nel dettaglio, è stata estesa fino alle ore 10 di oggi, lunedì 19 ottobre, l’allerta meteo di codice giallo già segnalata nelle scorse ore sulle colline del Fiora e dell’Albegna, sulla costa grossetana e sulle isole dell’Arcipelago toscano per temporali forti, con rischio idrogeologico ed idraulico per il reticolo minore. La Sala Operativa unificata della Protezione civile regionale ha prorogato, dunque, la valutazione di criticità, il cui termine era inizialmente previsto per le 21 di ieri domenica 18, visto il persistere di condizioni di marcata instabilità nell’area interessata. Fino alle prime ore del mattino di oggi sono possibili temporali localmente forti associati a forti raffiche di vento e locali grandinate, in particolare sull’Arcipelago.
Il peggioramente atteso per martedì 20
Come detto, il tempo dovrebbe peggiorare con il passare delle ore ed è proprio la giornata di martedì 20 ad essere attenzionata dagli esperti. Al Nord, nello specifico, una perturbazione porterà un peggioramento significativo, con piogge diffuse e temporali intensi in special modo sulla Liguria. Al Centro la giornata vedrà nubi in aumento con piogge e rovesci soprattutto sulla Toscana, mentre sarà più soleggiato altrove. Al Sud la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e rovesci a partire da Sardegna e Sicilia, in estensione fino alla Calabria.
Il maltempo diffuso nella giornata di mercoledì 21
Nella giornata di mercoledì 21 ottobre, segnalano ancora gli esperti, si completerà il passaggio dell’intensa perturbazione atlantica, con il coinvolgimento di quasi tutte le regioni del Paese. La fase maggiormente perturbata è attesa nella prima parte della giornata quando le precipitazioni potrebbero essere ancora intense e abbondanti, anche sotto forma di rovesci temporaleschi e con possibili nubifragi.
Le criticità previste
Sempre nella giornata di mercoledì 21 il maltempo interesserà particolarmente le regioni tirreniche, l’Umbria, ma anche i settori a nord del Po e quelli dell’estremo Nord-Est dove si attendono cumuli di pioggia ben oltre i 100 mm: previsti localmente allagamenti, frane e smottamenti. Dalla sera si presenterà la tendenza ad un generale esaurimento dei fenomeni, destinati a concentrarsi tra l’est della Lombardia e il Triveneto. Nelle Alpi attesa neve abbondante, ma a quote elevate. Gli esperti segnalano criticità legate al vento al Centro-Sud e ai mari che diverranno molto mossi, fino ad agitato per quanto cocnerne il mar Ligure.
Il miglioramento atteso
Per giovedì 22, infine, si prospetta una tregua, con un miglioramento generalizzato che lascerà spazio anche ad un po’ di sole, escluse alcune circostanziate e locali piogge tra Abruzzo e Molise e all’estremo Sud.