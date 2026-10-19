Meteo, attese nubi e locale instabilità. Piogge e temporali da martedì

Introduzione

Il Nord-Ovest del nostro Paese sarà interessato, nelle prossime ore, da una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà instabilità e precipitazioni per poi allontanarsi. Il peggioremento, comunque, è dietro l'angolo visto che, come segnalano gli esperti di "ilmeteo.it" tra martedì 20 ottobre e mercoledì 21 è attesa una perturbazione ancora più significativa, "responsabile di una fase di forte maltempo, con precipitazioni insistenti, forti temporali e possibili nubifragi, con conseguenti criticità e disagi".