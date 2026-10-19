Morta Christiana Ruggeri, la giornalista del Tg2 aveva 57 anni

Caporedattrice della redazione Scienze del Tg2, Ruggeri era anche scrittrice e autrice di saggi. A febbraio scorso aveva pubblicato una biografia di Ferdinand Porsche. Appassionata di fotografia, per molti anni aveva lavorato nella redazione Esteri del Tg2, realizzando numerosi reportage. Era stata anche conduttrice del telegiornale

È morta a 57 anni Christiana Ruggeri, giornalista del Tg2 e caporedattrice della redazione Scienze dal maggio 2025. Nel corso della sua carriera era stata anche conduttrice del telegiornale e aveva realizzato numerosi reportage per la redazione Esteri.

La carriera

Nata a Roma e laureata in Lettere moderne all'Università La Sapienza, Christiana Ruggeri aveva iniziato la sua carriera negli anni Novanta, lavorando per diverse emittenti radiofoniche e televisive romane, prima di approdare al Tg2 nel 2000. Nel 2005 aveva debuttato alla conduzione della rubrica TG2 Mistrà e, per altre quattro stagioni, aveva condotto TG2 Costume e Società e le edizioni del weekend del telegiornale. Per molti anni era stata impegnata nella redazione Esteri del Tg2, dove aveva curato numerosi reportage. Scrittrice e autrice di saggi, nel febbraio scorso aveva pubblicato una biografia di Ferdinand Porsche. Appassionata di fotografia e impegnata nel sociale, aveva fondato e presieduto per vent'anni la onlus Il Rifugio delle Code Felici, dedicata alla lotta al randagismo. Era, inoltre, vicepresidente della onlus GreenAccord di giornalisti per l'ambiente.

Unirai: “Commozione per la scomparsa di Ruggeri”

Unirai Figec ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi della giornalista. In una nota, il sindacato ha dichiarato di partecipare “al dolore della redazione del Tg2” e di esprimere “con commozione vicinanza e sentimenti di cordoglio alla famiglia della collega giornalista Christiana Ruggeri e in particolare alla sua amatissima figlia". "Caporedattrice della redazione "Scienze" del Tg2, scrittrice, autrice di saggi, proprio a febbraio scorso aveva pubblicato una biografia di Ferdinand Porsche - prosegue la nota. Grande appassionata di fotografia, per molti anni impegnata nella redazione "Esteri" del Tg 2, dove ha curato numerosi reportage, è stata anche conduttrice del telegiornale. Addolorati ricordiamo la sua grande passione per il sociale, l'amore intenso per gli animali, il suo forte legame con il Friuli Venezia Giulia, regione alla quale aveva dedicato di recente una puntata di "Tg2 Dossier" per i 50 anni dal terremoto”, conclude la nota.