Dal 17 al 25 ottobre Milano torna a essere una delle capitali del vino con la nona edizione della Milano Wine Week. Per nove giorni la manifestazione porterà in città oltre 100 appuntamenti tra degustazioni, incontri professionali, formazione, eventi culturali e iniziative dedicate al pubblico. Il programma coinvolgerà ristoranti, hotel, locali, università e luoghi della cultura, con l'obiettivo di portare il vino fuori dai suoi contesti tradizionali e metterlo in relazione con arte, design, cultura e lifestyle.

Inaugurazione

L'apertura è prevista sabato 17 ottobre. Alle 18, a CityLife, si terrà il Brindisi inaugurale, appuntamento gratuito realizzato in collaborazione con Carrefour e Terre d'Italia. La giornata sarà dedicata anche alla Wine Hospitality, una delle novità del 2026: al Milan Marriott Hotel sono in programma il Wine Hospitality Forum, i primi Wine Hospitality Awards e il Wine Hospitality Showcase. Cinquanta realtà italiane saranno protagoniste dello Showcase, dedicato a vino, turismo, natura, cultura, benessere, architettura e design.

Primo evento serale: One wine night

La sera del 17 ottobre il programma si sposterà ai Dazi dell'Arco della Pace con la One Wine Night. Sempre ai Dazi sarà allestita per tutta la settimana l'Enoteca MWW, punto di riferimento per il pubblico, con centinaia di vini e format come il Tavolo dei Vignaioli, il Blind Tasting e il Walk Around Tasting.