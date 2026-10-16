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Milano Wine Week 2026: date, programma, ospiti ed eventi

Cronaca
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Oltre 100 appuntamenti tra degustazioni, incontri professionali, formazione ed eventi in città. Tra le novità del 2026 la Wine Hospitality e nuovi format dedicati al mondo del vino, un programma ricco ed eventi diffusi in città

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Dal 17 al 25 ottobre Milano torna a essere una delle capitali del vino con la nona edizione della Milano Wine Week. Per nove giorni la manifestazione porterà in città oltre 100 appuntamenti tra degustazioni, incontri professionali, formazione, eventi culturali e iniziative dedicate al pubblico. Il programma coinvolgerà ristoranti, hotel, locali, università e luoghi della cultura, con l'obiettivo di portare il vino fuori dai suoi contesti tradizionali e metterlo in relazione con arte, design, cultura e lifestyle.

Inaugurazione

L'apertura è prevista sabato 17 ottobre. Alle 18, a CityLife, si terrà il Brindisi inaugurale, appuntamento gratuito realizzato in collaborazione con Carrefour e Terre d'Italia. La giornata sarà dedicata anche alla Wine Hospitality, una delle novità del 2026: al Milan Marriott Hotel sono in programma il Wine Hospitality Forum, i primi Wine Hospitality Awards e il Wine Hospitality Showcase. Cinquanta realtà italiane saranno protagoniste dello Showcase, dedicato a vino, turismo, natura, cultura, benessere, architettura e design.

Primo evento serale: One wine night

La sera del 17 ottobre il programma si sposterà ai Dazi dell'Arco della Pace con la One Wine Night. Sempre ai Dazi sarà allestita per tutta la settimana l'Enoteca MWW, punto di riferimento per il pubblico, con centinaia di vini e format come il Tavolo dei Vignaioli, il Blind Tasting e il Walk Around Tasting.

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Business Day, Stati generali, Grand tasting B2B

Il cuore della manifestazione sarà il Milan Marriott Hotel. Lunedì 19 ottobre è previsto il Business Day, con gli Stati Generali della Sala Italiana, il Grand Tasting B2B, masterclass e workshop. La giornata si concluderà con la sesta edizione degli MWW Awards, la cui giuria è presieduta da Andrea Grignaffini. Tra gli appuntamenti anche un Walk Around Tasting dedicato a Brda, Regione Vinicola Ospite 2026.

 

Martedì 20 ottobre sarà dedicato a Wine IQ – A Glass of Insights, appuntamento curato da NielsenIQ per analizzare il mercato del vino e i cambiamenti nei comportamenti d'acquisto e nei diversi canali di vendita. Il programma comprende inoltre incontri su export e consumer journey e un progetto di Incoming sostenuto da ICE-Agenzia.

Manifestazione diffusa 

La manifestazione si estenderà anche fuori dalle sedi principali. Nei weekend del 17-18 e 24-25 ottobre la Fondazione Arnaldo Pomodoro proporrà visite speciali allo Studio di Arnaldo Pomodoro accompagnate da un calice. Nel circuito entreranno anche BASE Milano e il Savona-Tortona District. All'Università degli Studi di Milano è previsto un appuntamento dedicato a equità, innovazione e ruolo delle donne nella filiera vitivinicola, realizzato con l'Associazione Donne del Vino.

 

Venerdì 23 ottobre sarà dedicato anche alla solidarietà. Al Milan Marriott Hotel si terrà il Benefit Walk Around Tasting, il cui ricavato sarà destinato alla FRO – Fondazione Radioterapia Oncologica. Protagonisti saranno 24 Consorzi di Tutela vinicoli della Toscana, con etichette e specialità del territorio.

 

Per tutta la durata della manifestazione, l'Enoteca MWW ai Dazi accompagnerà il pubblico con degustazioni, incontri e appuntamenti serali. Il programma si chiuderà domenica 25 ottobre con il Closing Party. La Milano Wine Week riunisce così produttori, operatori, sommelier, buyer e pubblico, alternando momenti di business e formazione a esperienze dedicate alla città.

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